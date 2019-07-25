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    Кыргызстан и Таджикистан провели встречу по ситуации на участке границы

    25 Июля 2019, 11:56

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим провели встречу по ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Переговоры прошли в духе добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества,сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

    В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по открытию автодорогБаткен - Исфана, Исфара - Ворух.

    «Накануне мы продуктивно провели переговоры с таджикской стороной поурегулированию ситуации на приграничной территории. В целях стабилизацииситуации и снятия напряженности на местах стороны достигли договоренностей пооткрытию автодорог Баткен - Исфана, Исфара - Ворух. Дороги открыли сегодняутром. Вместе с тем среди местного населения проведены разъяснительные работыпо недопущению противозаконных действий. Выставлены дополнительные совместныепатрули из числа сотрудников УВД Баткенской и Согдийской областей. Кроме того,усилено патрулирование самих населенных пунктов приграничной территории», -сказал Жениш Разаков.

    Соответствующие службы работают в штатном режиме. Стороны продолжают вестипереговоры и обмениваться данными по ситуации.

    Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

    23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

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    Таджикистан Кыргызстан
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