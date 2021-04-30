Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта

БИШКЕК. КАБАР-ХОВАР-КАЗИНФОРМ - Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол и заявление по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской и Согдийской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

В заявлении говорится: созданная по инициативе правительств Кыргызстана и Таджикистана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах КР и РТ, случившегося 29 апреля, обсудила причины и последствия инцидента.

В итоге пришли к обоюдному согласию: прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры по недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер, создать соответствующие стабилизирующие условия для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

Совместное заявление подписали от делегации КР О. Суваналиев от РТ С. Ятимов.

Также Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, в котором говорится: «29 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча представителей Кыргызстана и Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта в составе, Кыргызской стороны: полномочный представитель правительства КР по Баткенской области О. Суваналиев, первый заместитель председателя - директор Погранслужбы ГКНБ КР У. Шаршеев, первый заместитель министра внутренних дел КР С. Омурзаков, заместитель председателя ГКНБ КР А. Шаменов. Таджикской стороны: председатель ГКНБ РТ С. Ятимов, первый заместитель - командующий ПВ ГКНБ РТ Р. Рахмонали, председатель Согдийской области Р. Ахмадзода. Стороны, основываясь добрососедским отношениями и во исполнение ранее принятых межгосударственных соглашений, пришли к обоюдному согласию по нижеследующим вопросам: 1. Прекратить боевые действия на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области с 19.30, 29 апреля с.г. по бишкекскому времени (с 18.30, 29 апреля с.г. по душанбинскому времени). 2. Отвести войска и военную технику с приграничных участках Баткенской области и Согдийской области в места их постоянной дислокации. 3. Продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области. Создать рабочую группу из числа сотрудников пограничных войск, органов безопасности и внутренних дел обеих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, указанных в настоящем протоколе. Совместной протокол подписали делегации из Кыргызстана О. Суваналиев, У. Шаршеев, С. Омурзаков, также из Таджикистана С. Ятимов, Р. Рахмонали, Р. Ахмадзода».

Как сообщает агентство «Ховар», созданные по инициативе правительств Республики Таджикистан и Кыргызской Республики комиссии по урегулированию вооружённого конфликта на приграничных районах РТ и КР случившегося 29.04.2021 г., обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооружённый конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряжённости, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан. В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран. Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов.