Кыргызстан и Таджикистан обменялись нотами протеста из-за стрельбы на границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кыргызстан и Таджикистан обменялись нотами протеста из-за стрельба на границе, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Кабар , в МИД Кыргызстана сегодня был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистан в КР Н.Ализода в связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке Государственной границы КР.

По данным МИД КР, таджикскому дипломату вручена Нота протеста МИД КР в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Кыргызстана из автоматов с подствольными гранатометами, в том числе из группового минометного оружия, в результате чего тяжелые огнестрельные ранения получили трое военнослужащих пограничной службы и один местный житель Кыргызстана.

«Выражена обеспокоенность явными деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящих к дестабилизации ситуации на кыргызско-таджикской Государственной границе.

Отмечено, что весьма прискорбным фактом является факт того, что указанные противоправные действия таджикской стороны совершены в преддверие великого праздника Победы и во время Священного месяца Рамазан, символизирующих сплоченность народов и сохранение мира и спокойствия.

Кыргызская сторона полностью возлагает всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах на таджикскую сторону и требует принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц», - говорится в сообщении.

По информации НИАТ «Ховар», в связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на таджикско-кыргызском участке Государственной границы 9 мая с.г. в Министерство иностранных дел был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Жаныш Рустенбеков.

Послу была вручена нота протеста МИД Республики Таджикистан из-за провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызской Республики, а также последовавшие действия пограничников Кыргызстана, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры.

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, в настоящее время находящиеся на госпитализации.

В ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону. Было передано требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.

Министерство иностранных дел, обратив внимание на информационное освещение внешнеполитического ведомства Кыргызстана, указывает на недопустимость привязки произошедшего инцидента с тематикой Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан, призывает совместно достойно чтить общий светлый праздник и память великих ветеранов.

Как сообщалось, 8 мая, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.