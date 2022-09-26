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    Кыргызстан и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе

    26 Сентября 2022, 12:04

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Накануне главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол по стабилизации ситуации на приграничных территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР.

    Документ предусматривает отвод дополнительных сил двух государств от линии границы, снятие пограничных застав «Тамдык» (КР) и «Бедак» (ТР), постов «Булак-Баши» (КР) и «Кех» (ТР), «Катта-Туз» (КР) и «Каракчикум» (РТ), «Ак-Сай» (КР) в местности Чайхана и «Шаршара» (РТ) в местности Ходжаи-Аало (РТ) и невыставление любых видов подразделений охраны границы в указанных местностях.

    Сообщается, что здания и сооружения погранзастав и постов будут законсервированы, а охрана кыргызско-таджикской государственной границы на этих участках будет осуществляться подвижными пограничными нарядами, которые будут следовать вдоль границы строго по указанным и согласованным маршрутам. Кроме того, согласно достигнутых договоренностей, не допускается нахождение на этих участках приграничного населения обеих стран, а также исключается ведение какой-либо хозяйственной и иной деятельности до полного завершения юридического оформления границы. На участках, где часто происходят конфликтные ситуации установят камеры видео-наблюдения.

    Протокол является временным и действует до полного завершения процесса делимитации и демаркации границы между двумя республиками.

    Фото:media-center.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Таджикистан Кыргызстан Мировые новости Граница
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