Кыргызстан готов к новой волне коронавируса

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики готово к возможной вспышке COVID-19, передает собственный корреспондент со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Минздрав заверяет, что в случае увеличения числа заболеваемости будет открыта «красная» зона в Республиканской клинической инфекционной больнице. При необходимости ведомство готово развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом в других стационарах.

По словам начальника управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Нуриды Жусупбековой, в стране достаточно койко-мест и лекарств, у врачей имеется опыт, все они обучены клиническому протоколу лечения COVID-19.

Власти напоминают, что вакцинация - самый верный и эффективный способ защитить себя и своих близких от COVID-19.

Медики призывают население обратиться к врачам по месту жительства и получить бустерную вакцину в случае прохождения полного курса вакцинации, отметив, что в основном заболевают невакцинированные.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19.