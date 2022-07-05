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    Кыргызстан готов к новой волне коронавируса

    5 Июля 2022, 20:07

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики готово к возможной вспышке COVID-19, передает собственный корреспондент со ссылкой на Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

    Минздрав заверяет, что в случае увеличения числа заболеваемости будет открыта «красная» зона в Республиканской клинической инфекционной больнице. При необходимости ведомство готово развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом в других стационарах.

    По словам начальника управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Нуриды Жусупбековой, в стране достаточно койко-мест и лекарств, у врачей имеется опыт, все они обучены клиническому протоколу лечения COVID-19.

    Власти напоминают, что вакцинация - самый верный и эффективный способ защитить себя и своих близких от COVID-19.

    Медики призывают население обратиться к врачам по месту жительства и получить бустерную вакцину в случае прохождения полного курса вакцинации, отметив, что в основном заболевают невакцинированные.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Коронавирус в мире Мировые новости
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