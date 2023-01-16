Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Кыргызстан последние трое суток бьет рекорды по потреблению электроэнергии. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил замминистра энергетики Мирлан Жакыпов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его словам, из-за аномальных холодов в стране выросла нагрузка на энергосистему, которой не было с советских времен.

«За прошедшие сутки было потреблено 76 млн киловатт часов. За последние дни в вечерние часы энергетическая система работала в пределах существующих мощностей, что является недопустимым во время отопительного сезона. Энергетики по всей республике круглые сутки ведут дежурство на ГЭС и подстанциях для обеспечения безопасной работы оборудования и исключения аварийных ситуаций», - сообщил он.

По его словам, аварийных отключений отмечено не было.



