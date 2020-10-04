Кыргызские политологи поделились прогнозами выборов в Жогорку Кенеш

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызстане проходят выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. В выборах принимают участие 16 политических партий, кандидаты от которых борются за 120 депутатских мандатов. О том, какими особенностями выделяется нынешнее электоральное мероприятие и своих прогнозах по итогам выборов в Жогорку Кенеш, МИА «Казифнорм» рассказали ведущие кыргызские эксперты.

Как отметил политолог, экс-заместитель директора национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Бакыт Жумагулов, нынешние выборы депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызстана, по сравнению с предыдущими, которые проводились в 2015 году, являются непредсказуемыми.

«Спрогнозировать итоги этих выборов при большом количестве политических партий и отсутствии фаворита представляется сложным», - подчеркнул эксперт.

Б.Жумагулов считает, что нынешние выборы - «это тест на эксклюзивность и инклюзивность политических институтов Кыргызстана и дальнейшего развития страны».

«Созданы все институциональные возможности для избирателей. Результаты выборов продемонстрируют рост политического сознания и культуры Кыргызстана», - отметил политолог.

В свою очередь, политолог, председатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков в качестве особенностей нынешней электоральной кампании выделил ее работу в условиях пандемии, что, по его мнению, положительно сказалось на конкурентоспособности партийной деятельности.

«Плюсами можно назвать то, что изменился формат агитации и работы партий с населением. Это повысило конкурентоспособность партийной деятельности», - пояснил И.Шестаков.

Еще одной особенностью, со слов политолога, является то, что впервые в истории Кыргызстана президент страны не принадлежит никакой партии.

«Президент позиционирует себя как избранник народа и на нынешних выборах выступил в качестве арбитра, чтобы выборы прошли максимально честно. То есть его главный посыл был создать честные выборы и равные возможности для всех партий со стороны государства», - отметил политолог.

Касательно прогнозов, политолог выделил шесть партий, которые, по его мнению, пройдут в парламент страны.

«Я вижу, что шесть партий, которые могут легко преодолеть 7% барьер. В их числе партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Республика», «Ата Мекен»,- сказал И.Шестаков.