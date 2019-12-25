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    «Кыпчак» - слово года в Венгрии по версии Euronews

    25 Декабря 2019, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Кыпчак» стало словом года в Венгрии по версии телеканала Euronews, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейский круглосуточный информационный телеканал Euronews подвел своеобразные итоги года на предмет самых актуальных, значимых и популярных слов в Европе в 2019 году.

    Так, например, в Венгрии словом года по версии телеканала стала слово «кыпчак». Канал отмечает, что для венгров стало большим сюрпризом, когда премьер-министр страны Виктор Орбан назвал Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева другом кыпчаков. «Кыпчаки живут в Венгрии, в жилах венгров течет кровь кыпчаков», - отметил премьер-министр Венгрии. Это произошло, когда Орбан посетил заседание Совета Сотрудничества тюркоязычных государств.

    По данным Euronews, cамым популярным словом в английском языке стало слово «fatigue» - утомленность. Корреспондент Euronews отмечает, что данное слово лучше всего отражает настроения в Великобритании, которая устала от неопределенности в связи с ситуацией с Brexit.

    После ужасного пожара в Соборе Парижской Богоматери Euronews посчитал, что во Франции словом года будет слово «restauration», что означает «восстановление, реставрация». Помимо этого, корреспондент считает, что настало время для европейских институтов восстанавливать связи с гражданами страны.

    Также телеканал назвал самые популярные слова года в итальянском, греческом, испанском, немецком и других европейских языках.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    СМИ Венгрия
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