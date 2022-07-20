Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Kyle Ruh из Казахстана завоевал специальную награду на Славянском базаре-2022

    20 Июля 2022, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны победители ХХХІ международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022». В конкурсе Казахстан представили Kyle Ruh (Ерик Толенов), а в детской версии Алинур Хамзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Решением жюри XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» Гран-при присуждено Анне Трубецкой из Беларуси с максимальным баллом из возможных. Первое место завоевала Марта Верречиа из Италии. Второе место разделили между собой Дмитрина Германова из Болгарии и Анастасия Белявская из России. Третье место присудили Марии Ханданиан из Армении и Беку Исраилову из Кыргызстана.

    Также объявлены лауреаты специальных наград.

    Специальный приз Президента Республики Беларусь «Славянская надежда» присужден исполнителю XON из Узбекистана.

    Специальная премия имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство присуждено Кристине Милинар из Боснии и Герцеговины.

    Специальная награда межгосударственной телерадиокомпании «МИР» — «Песня— путь к Содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций вручена Kyle Ruh (Ерику Толенову) из Казахстана.

    Также звание «Дипломант международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» присудили участникам из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кубы, Латвии, Молдовы, Сербии и Узбекистана.

    Организаторы конкурса искренне поздравили участников с потрясающим завершением конкурса.

    Ранее сообщалось, что 12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом и обладателем диплома второй степени на международном детском музыкальном конкурсе Славянского базара-2022. Гран-при конкурса присужден представителю Беларуси Елисею Касичу.

    В прошлом году Казахстан удостоился победы на Славянском базаре. Заветную статуэтку и Гран-при завоевала молодая певица Рухия Байдукенова.

    В 2015 году главный приз конкурса «Славянский базар» завоевал Димаш Кудайберген. А в 2019 году Гран-при этого фестиваля завоевал Адильхан Макин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде