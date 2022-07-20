Kyle Ruh из Казахстана завоевал специальную награду на Славянском базаре-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны победители ХХХІ международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022». В конкурсе Казахстан представили Kyle Ruh (Ерик Толенов), а в детской версии Алинур Хамзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением жюри XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» Гран-при присуждено Анне Трубецкой из Беларуси с максимальным баллом из возможных. Первое место завоевала Марта Верречиа из Италии. Второе место разделили между собой Дмитрина Германова из Болгарии и Анастасия Белявская из России. Третье место присудили Марии Ханданиан из Армении и Беку Исраилову из Кыргызстана.

Также объявлены лауреаты специальных наград.

Специальный приз Президента Республики Беларусь «Славянская надежда» присужден исполнителю XON из Узбекистана.

Специальная премия имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство присуждено Кристине Милинар из Боснии и Герцеговины.

Специальная награда межгосударственной телерадиокомпании «МИР» — «Песня— путь к Содружеству» за высокое мастерство в сохранении национальных традиций вручена Kyle Ruh (Ерику Толенову) из Казахстана.

Также звание «Дипломант международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» присудили участникам из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кубы, Латвии, Молдовы, Сербии и Узбекистана.

Организаторы конкурса искренне поздравили участников с потрясающим завершением конкурса.

Ранее сообщалось, что 12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом и обладателем диплома второй степени на международном детском музыкальном конкурсе Славянского базара-2022. Гран-при конкурса присужден представителю Беларуси Елисею Касичу.

В прошлом году Казахстан удостоился победы на Славянском базаре. Заветную статуэтку и Гран-при завоевала молодая певица Рухия Байдукенова.

В 2015 году главный приз конкурса «Славянский базар» завоевал Димаш Кудайберген. А в 2019 году Гран-при этого фестиваля завоевал Адильхан Макин.