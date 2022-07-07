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    Квоты на вывоз пшеницы и муки ввели в Казахстане

    7 Июля 2022, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз из Казахстана пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Согласно приказу и.о. министра сельского хозяйства РК от 5 июля 2022 года № 215 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан», количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина в размере 550 тыс. тонн и муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн.

    Количественные ограничения вводятся с 8 июля 2022 года в целях обеспечения продовольственной безопасности Казахстана.

    При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу из Казахстана.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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