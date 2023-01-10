Квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год увеличили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых Правительством РК. В 2023 году квота распределена следующим образом:

- для кандасов: по Северо-Казахстанской области – 138 человек, Костанайской области – 150, Абайской области – 196, Восточно-Казахстанской области – 239, Акмолинской области – 270, Павлодарской области – 932;

- для переселенцев: по Карагандинской области – 33 человека, Улытауской области – 120, Абайской области – 238, Восточно-Казахстанской области – 305, Костанайской области – 530, Северо-Казахстанской области – 2 660, Павлодарской области – 2 841.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будет оказана поддержка в виде предоставления субсидий:

- на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241,5 тысяч тенге);

- для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тысяч тенге) на семью.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись 1 млн 107,0 тысяч этнических казахов.

Всего в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 19 178 этнических казахов.





Фото: gov.kz



