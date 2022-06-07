Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Квоту на экспорт пшеницы и муки намерены продлить в Казахстане

    7 Июня 2022, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан рассматривает вопрос о продлении квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября. Срок действующей квоты заканчивается 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 15 июня у нас введены квоты - ограничения на экспорт пшеницы в размере 1 млн тонн и 300 тыс. тонн муки. Пока мы придерживаемся этих мер. Ограничениями могут быть пошлина или квота. Мы выбрали путь квотирования», - сказал в кулуарах заседания Правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

    Он также ответил на вопрос по продлению квоты.

    «Да, конечно. Квота будет продлена. 15 июня срок этой квоты заканчивается. Сейчас мы принимаем решение, анализируем. С высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября», - заявил глава Минсельхоза.

    В апреле сообщалось, что Казахстан принял решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля до 15 июня. Объем квоты составляет на пшеницу 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО