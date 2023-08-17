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    Квота по приему кандасов в регионах Казахстана исполнена почти на 90%

    17 Августа 2023, 22:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16 августа текущего года региональная квота по приему кандасов исполнена на 87%, по приему переселенцев – на 58%. Такие данные были озвучены на совещании по вопросам миграционной политики, проведенном председателем Комитета по миграции МТСЗН РК Аскарбеком Ертаевым, с участием руководителей управлений занятости и социальных программ регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

    На совещании также были обсуждены вопросы привлечения иностранной рабочей силы по востребованным профессиям, предоставления этническим казахам карты «Ата жолы» и реализации мер по внутренней мобильности населения.

    Самый высокий уровень по исполнению плана по переселенцам отмечен в области Абай, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, самый низкий – в области Улытау (на уровне 28,3%). Слабая работа по выдаче сертификатов по экономической мобильности наблюдается в Карагандинской (выдан 1 сертификат) и Акмолинской областях (выдано 4 сертификата).

    По итогам совещания управлениям занятости и социальных программ рекомендовано активизировать информационно-разъяснительную работу с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Регионы Казахстана Общество
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