Квота по приему кандасов в регионах Казахстана исполнена почти на 90%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16 августа текущего года региональная квота по приему кандасов исполнена на 87%, по приему переселенцев – на 58%. Такие данные были озвучены на совещании по вопросам миграционной политики, проведенном председателем Комитета по миграции МТСЗН РК Аскарбеком Ертаевым, с участием руководителей управлений занятости и социальных программ регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.



На совещании также были обсуждены вопросы привлечения иностранной рабочей силы по востребованным профессиям, предоставления этническим казахам карты «Ата жолы» и реализации мер по внутренней мобильности населения.

Самый высокий уровень по исполнению плана по переселенцам отмечен в области Абай, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, самый низкий – в области Улытау (на уровне 28,3%). Слабая работа по выдаче сертификатов по экономической мобильности наблюдается в Карагандинской (выдан 1 сертификат) и Акмолинской областях (выдано 4 сертификата).

По итогам совещания управлениям занятости и социальных программ рекомендовано активизировать информационно-разъяснительную работу с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.