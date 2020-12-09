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    Квота для женщин и молодежи способствует качественному обновлению депутатского корпуса – Лариса Гречушникова

    9 Декабря 2020, 20:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Секретарь маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области Лариса Гречушникова считает, что предоставленная 30-процентная квота для женщин и молодежи способствуют качественному обновлению депутатского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение» Л. Гречушникова отметила, что предстоящие выборы проходят в новых условиях во всех отношениях.

    «Впервые в истории депутаты будут избираться только по партийным спискам. Это говорит об усилении роли партий. Во-вторых, важным моментом является введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках. Это способствует качественному обновлению депутатского корпуса, усилению роли молодых в принятии решений, реализации концепции гендерной политики», - отметила Л. Гречушникова.

    При этом она отметила, что в районном маслихате из 16 депутатов 50% - это женщины.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение».

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Выборы Политические реформы Общество Молодежь Выборы-2021
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