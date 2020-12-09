Квота для женщин и молодежи способствует качественному обновлению депутатского корпуса – Лариса Гречушникова

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Секретарь маслихата района Алтай Восточно-Казахстанской области Лариса Гречушникова считает, что предоставленная 30-процентная квота для женщин и молодежи способствуют качественному обновлению депутатского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение» Л. Гречушникова отметила, что предстоящие выборы проходят в новых условиях во всех отношениях.

«Впервые в истории депутаты будут избираться только по партийным спискам. Это говорит об усилении роли партий. Во-вторых, важным моментом является введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках. Это способствует качественному обновлению депутатского корпуса, усилению роли молодых в принятии решений, реализации концепции гендерной политики», - отметила Л. Гречушникова.

При этом она отметила, что в районном маслихате из 16 депутатов 50% - это женщины.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение».