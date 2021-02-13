КВН объединяет в себе все творческие направления и жанры – Нуржан Бейсенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нередко мы задумываемся над тем, какие чувства переживают те люди, которые заставляют нас смеяться даже в самые грустные моменты нашей жизни. Они обладают невероятной способностью и энергетикой. Согласитесь, развеселить самого хмурого человека, сидящего по ту сторону экрана, удается не каждому. Лишь единицы, а именно те, кто верит в могущественную силу юмора и любит это дело всей душой, по праву надолго остаются в сердцах зрителей. Такой невероятной магией обладает Нуржан Бейсенов. Его имя уже золотыми буквами вписано в историю казахстанского КВНа. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он поведал о своем пройденном пути: кем он был, кем он стал, и что еще предстоит наверстать? В эксклюзивной статье представлены воспоминания известного юмориста из отрочества, юности и более зрелого периода. Подробнее в нашем материале.

Нуржан Бейсенов - известный шоумен, певец, продюсер, юморист, золотой голос КВН «Астана.KZ», «КаZахи», вице чемпион Международного союза Клуба веселых и находчивых, экс-руководитель Высшей Казахстанской лиги КВН. Обрел популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Каждое выступление Нуржана армия поклонников ждала с нетерпением. Над его шутками смеялись, а песни в его исполнении становились теплыми и душевными для публики. Секрет такого мастерства кроется в том, что, искусно подбирая нужные фразы, он буквально дотрагивался до струн души зрителей. 2021 год наш герой начал на больничной койке. Как так получилось, поведал сам Нуржан.

- Ну как? Её величество – футбол. Не могу делать что-то в пол силы. Я в принципе не могу спокойно сидеть на одном месте. Мне кажется, я огонь и буря, которая не хочет угасать. Проделал определенный жизненный путь. К 45 годам пришло осознание того, что спорт, творчество и искусство меня сильно притягивают к себе, хотя второе и третье преобладают. Я пробовал себя в разных сферах: в телевидении и радио, торговле, рекламе, строительстве. И каждое дело начинал, если в нём находил место творчеству.

В этом году мне исполняется 45 лет. Свой юбилей я хотел отпраздновать особым, опять же нестандартным образом. Но говорят: «Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах». Поэтому начал отмечать сломанной ногой (смеётся). Тем не менее, жизнь продолжается, Хвала Всевышнему, мысли имеются.

Действительно на предстоящий юбилейный год Нуржан Бейсенов строит грандиозные планы. Уповая на улучшение эпидситуации, шоумен приступил к реализации нескольких проектов, которые хочет представить вниманию широкой публики.

- Один из проектов - книга. Название условное. «Половина жизни» - это детство, студенчество, молодость, да-да, молодость. Если верить интернету, там я вычитал, что молодость заканчивается в 49 лет, а дальше следует зрелость. Планирую, конечно, много страниц отвести игре в КВН и всему что связанно с ним. Мои достижения, радости, погрешности, страхи, мои взлеты и падения войдут в книгу. С названием еще не определился. Поэтому, если будет интересно читателям, можно присылать свои предложения. Было бы здорово, если кто-то подскажет, что интересного хотелось бы узнать и прочитать в этой книге. Это впервые для меня, поэтому пока сложно что-либо предусмотреть. Не хочется, знаете ли, чтобы книгой разжигали печь или подтирались (смеётся).

«Следующий интересный проект – моноспектакль, антреприза. Основная идея постановки будет заключаться в том, что я буду беседовать с самим собой: в юном, более зрелом возрасте. Я в предвкушении. Потому что очень интересно и сложно находиться одному на сцене и играть весь спектакль. Будем вкладывать больше труда и усердия. Конечно же, без эстрадного концерта не обойтись. Поэтому зрителей хотим удивить интересными проектами», - поведал о планах поющий юморист.

Забегая в будущее, сложно определить, в каком формате будут реализованы его проекты. Однако, оглядываясь в прошлое, Нуржан Бейсенов с особым трепетом вспоминает свои студенческие годы: первая нелепая постановка, первое выступление на сцене, первая обретенная популярность. Он уже давно не играет в КВН, но все еще помнит номера, буквально взорвавшие казахстанскую и российскую аудиторию.

- Вообще, я всю жизнь мечтал стать певцом. С трех лет начал петь. В свое время мой отец незаметно для себя и для меня привил это чувство пения. Он сам играл на гармошке и на домбре. Но в нашей музыкальной семье я один, кто вокальное искусство довел до какой-то планки. Я пел во всех хорах, концертах. Как человек неугомонный, в 1992 году, поступив в Акмолинский сельскохозяйственный институт, записался на все виды творческих кружков, которые только существовали. Даже на посвящении первокурсников из 22 номеров в 18 участвовал сам. Успевал только выбегать из сцены и переодеваться.

А в 1993 году написал две песни на казахском языке, снимали «клип», если можно так сказать в павильоне телеканала «Казахстан» и крутили на местном канале. В копилке канала не хватало эстрадной музыки так сказать казахскоязычного контента, поэтому через каждые 15 минут крутили песни собственного сочинения. Песенки были очень примитивны, но в 93 году стали хитами, популярнее меня был только Майкл Джексон (смеётся).

- В это же время в Акмолинском сельскохозяйственном институте гремел КВН на казахском языке, меня пригласили в качестве вокалиста. Я за кулисами был подпевалой. Это мне жутко не нравилось, я не любил оставаться в тени. Мне не хватало энергетики зала. Однажды случилось так, что освободилось место в одном номере. По сценарию девушка пела песню «Ак шагала», текст был смешно переделан. Другая должна была в красивом платье с пачкой выйти на сцену и изображать чайку, о которой пелось в песне, заболела актриса, а заменить – некому. Внезапно все посмотрели на меня. Я толком и не понял, как эта роль мне досталась. Получилось так, что я перевернул номер с ног на голову. Этот номер взорвал зал. Сам был удивлен такому шквалу эмоций. Зрители просто не ожидали увидеть на сцене толстенького парнишку с кривыми ногами в белом красивом платье. Однако на сцене я получил такую мощную энергетику, что-то кипело и бурлило во мне. Именно тогда я понял, что нахожусь там, где мне следовало быть.

Если раньше не хотелось отвечать на вопрос о том, как я пришел в КВН, спустя время мое мнение изменилось. Сейчас меня наоборот радует, когда задают такие вопросы. Так или иначе, это моя юность, лучшие воспоминания, первые серьезные шаги, первые искренние эмоции и непередаваемая энергетика зала. Абсолютно все поменялось, когда я пришел в КВН. 10 лет играл в Москве, затем четыре года был представителем ТТО АМИК в Казахстане. Особенность игры в КВН в том, что юмор может объединить в себе все жанры: хореографию, инструменты, вокал, актерское мастерство, постановку, режиссуру. Поэтому мой выбор пал на КВН. Сначала играл на городском уровне, а затем – на республиканском. Завоевали все награды, что только могли завоевать.

У истоков создания Клуба веселых и находчивых в столице стояли Бахыт Сыздыкова, Максим Разумков. Отдельно в основоположники клуба можно внести и Нуржана Бейсенова, который пригласил в сборную многих из ныне известных звёзд. Практически из ничего они сформировали сильную команду из веселых, амбициозных единомышленников, которые не раз оставляли под особым впечатлением жюри и зрителей.

- Сначала было непонятно: кто мы, откуда. А когда Алматы, Астана и другие города объединились в «Астана.KZ», постепенно популярность начала расти. Мы были очень хорошо узнаваемы в России, не меньше в Казахстане. А команда КВН «КаZахи» - это пик нашей популярности, не побоюсь сказать - пик казахстанского юмора. Лучшие игроки собрались именно в самом золотом составе казахстанской команды КВН «КаZахи». Нурлан Коянбаев, Турсынбек Кабатов, Кумар Лугманов, Гульнар Сильбаева, Даурен Айдаркулов, Нурдаулет Шертим, Дастан Калдыбаев, Нуржан Бейсенов, Ярослав Мелёхин играли в золотом составе команды. Самые сильные отечественные и зарубежные авторы, а директором команды был ныне успешный продюсер Акылбек Досжанов.

По словам Нуржана, годы игры в Клубе веселых и находчивых можно разделить на несколько этапов. Первый этап – студенчество. Второй кульминационный этап, годы популярности – команда «Астана.KZ» под руководством Бахыт Сыздыковой. Четвертый этап - «КаZахи». Пятый это (ВКЛ) Высшая казахстанская лига (центральная лига МС КВН)

- У каждого периода свои прелести. Если в начале пути обрел популярность, но не зарабатывал деньги, то будучи в Высшей лиге имели возможность странствовать, путешествовать, зарабатывать. «Астана.KZ» подарила нам большую популярность и соответственно хорошие деньги. Самыми пиковыми были 2007 и 2008 года, когда мы были на волне популярности, когда мир еще не знал, что такое кризис, и нас приглашали на концерты за баснословные деньги. В те годы каждый из нас хорошо заработал. Мы обрели имя. И то, чего мы достигли сегодня – благодаря КВНу заработали денег, построили дома, купили квартиры, машины, решили свои бытовые проблемы. Игра в команде «КаZахи» принесла мне моральное эстетическое удовольствие. Я просто наслаждался игрой вместе с лучшими. Ну а пятый пункт был, конечно, лишним и не нужным, как позже оказалось.

- Положив руку на сердце, хотелось бы отметить: мы сделали многое для популяризации Казахстана и нашей молодой столицы. До нашего прихода в российский КВН доминировал кавказский колорит. После нашего прихода с гордостью могу утверждать, что ему на замену пришел азиатский колоритный юмор или так называемая «казахская дурка». «Казахская дурка», конечно же, звучит в хорошем значении этого слова. Так называемый юмор, построенный на абсолютном абсурде, на таком нелогичном окончании репризы, что вызывало смех даже у самых хмурых зрителей.

- В Международном союзе КВН мы, можно сказать, стали основоположниками нового стиля. Рассмешить можно по-разному: выйти на сцену, снять штаны и хохотать. Либо тонким юмором можно затронуть душу. Я сторонник второго. Даже когда делимся опытом с молодыми, объясняю, что задача - не просто рассмешить человека, задача - рассмешив, сделать так, чтобы какая-то мысль запечатлелась у зрителей. Очень высоко ценится юмор, основанный на слове. Ты можешь быть беспристрастным, но в то же время, можешь заставить зал смеяться. Бывает, когда шутку стараются добить неэтичным громким смехом. Это в большей степени вызывает неприязнь. Одним словом всё, что связано с КВН у меня до 2011 года, это всегда приятно. Кто-то может сказать: благодаря КВНу многое завоевал. В моем же случае, благодаря КВНу потерял многое. Как говорят у нас, «КВН дал, КВН и взял (смеётся)».

Однако в 2009 году юморист вовсе перестал шутить. Определенное время не выступал на сцене. Словно солнце в его жизни скрылось за тучи. Он потерял одного из главных людей в его жизни – отца.

- В 2009 году у меня умер отец. Я на год выпадал из всего творческого. В конце этого же года, Турсынбек Кабатов собрал нас на свой концерт, где Нурлан Коянбаев снова позвал нас в сезон КВН. Однажды на репетиции в Москве, (покойный) режиссер Виктор Хотнок подошел ко мне со словами: «Старик! Ты же опытный игрок. Ты же шутку говоришь. Но почему у тебя глаза грустные?». И тогда я понял, что бывает определенный момент, когда нужно отойти. В конце 2010 года, наконец, отошел. Долго и болезненно переносил смерть отца. Даже на протяжении 11 лет эта тема вызывает определенные нотки грусти, однако жизнь продолжается. Я понял, что боль каждого человека это только его боль.

Через определенный промежуток времени он снова возвращается на сцену. Но уже в роли руководителя Казахстанской высшей лиги КВН.

- Была самая главная цель – создать в Казахстане мощную организацию. Мое лидерское качество всегда мотивировало на достижение успеха. Когда руководил Казахстанской высшей лигой КВН, вовсе пытался все довести до совершенства. Если зал – самый лучший. Обязательно пригласить хороший телеканал. Монтаж должен быть качественным. Если редактор – то из московской премьер-лиги. Если ведущий, то обязательно Масляков. В итоге все произошло так, что я истощил морально и материально себя, свою команду, и наступил крах.

Помимо миллионной армии поклонников, главными и важными зрителями Нуржана Бейсенова остаются его дочери, которые считают своего папу «Самым лучшим».

- Воспитываю двух дочерей. Они знают о моем КВНовском прошлом. Для старшей дочери Бакыт я - отец, авторитет. Она более сдержанная. Младшая дочка Айша не скрывает свои чувства. Мне всегда становится приятно, когда она всегда говорит: «Мой Әке - самый лучший певец, самый лучший человек». По крайней мере, стараюсь быть полезным для них, стать действительно лучшим отцом. Время покажет, каким отцом я стал. Если мои дочери выберут этот путь пения, я не буду препятствовать. Если они будут петь, то пусть будут серьезными певицами, как Нуржаман Усембаева или Анна Нетребко. Я буду подсказывать, рассказывать о сложностях профессии, плюсах. Сделаю все возможное, чтобы они пели на профессиональном, качественном должном уровне.

По словам Нуржана, особенность КВНа в том, что каждый год приходят новые зрители. Поэтому поколение игроков должно обновляться.

- Мы свое сделали. На смену пришло новое поколение. То, что смешно молодым, не всегда вызывает смех у взрослых. У молодежи сейчас свои кумиры и любимчики. Раньше переживал по поводу увядающей популярности, но после кризиса пришла гармония. В душе стало спокойней. Я всегда пытался учить, постоянно говорил слова напутствия молодым. Сейчас ничего советовать не хочу. У каждого свой путь. Пусть падают, спотыкаются, совершают ошибки. Это нормально. За счет этого они будут расти, у них будет желание покорять вершины. Мой путь – отрезок, прожитый мной. Единственное - нужно оставаться искренним при любых ситуациях, и чем бы ты ни занимался. Делай то, что любишь. Люби то, что делаешь.

Он также отметил, что юмор – специфически тонкий продукт, которому невозможно дать оценку.

- Он настолько личный. Он зависит от многих факторов, в первую очередь, от восприятия. Сейчас перестал использовать что-либо из старого, потому что люблю импровизировать. Из опыта понимаешь, что не можешь опуститься до определенной планки, но, тем не менее, себя не ограничиваешь. Шутки, как дети. Не бывает любимых и родных. Это все тобой пережитое.

Сейчас Нуржана Бейсенова больше узнают, как певца, продюсера, ведущего различных мероприятий.

- Раньше я любил больше петь. Играя в КВН, мне понравилось смешить людей. Сейчас снова возвращаюсь к пению. Я пишу песни и готовлюсь исполнить свою мечту, выпуск альбома. Сейчас в процессе творческий союз с прекрасной певицей, актрисой, с замечательным, душевным человеком, экс-солисткой группы «Мираж», основателем и солисткой группы «Звёзды» - Наталией Гулькиной. Именно её автобиографическая книга «А может это просто мираж…» в какой-то мере и послужила одной из причин написания моей книги. В столице работает Центр творчества Нуржана Бейсенова. Наши профессиональные педагоги обучат детишек по разным творческим направлениям и жанрам. Ещё одно большое направление, действующее с 2005 года это ивент-компания. Мы оказываем услуги по организации и проведению мероприятий высокого уровня.

Закрывая страницы прошлого, Нуржан Бейсенов поделился планами на грядущее.

- Несмотря на свой неординарный статус, мне нравится фраза Владимира Ленина: «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше». Оглядываясь назад, ни о чем не жалею, собственно говоря понимаю, что глобально интересного ничего не осуществил. Поэтому я в этом году поставил перед собой ряд задач. В 45 лет понял, оказывается многого не сделал. Буду наверстывать упущенное.