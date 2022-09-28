КВИ заболели 89 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Астане –18,
в городе Алматы – 13,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 17,
в Актюбинской области – 5,
в Атырауской области – 1,
в Западно-Казахстанской области – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 5,
в Северо-Казахстанской области – 5,
в Улытауской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 373 случая.