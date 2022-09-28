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    КВИ заболели 89 казахстанцев за сутки

    28 Сентября 2022, 08:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них:

    в городе Астане –18,

    в городе Алматы – 13,

    в городе Шымкенте – 2,

    в Акмолинской области – 17,

    в Актюбинской области – 5,

    в Атырауской области – 1,

    в Западно-Казахстанской области – 5,

    в Карагандинской области – 6,

    в Костанайской области – 8,

    в Кызылординской области – 1,

    в Мангистауской области – 2,

    в Павлодарской области – 5,

    в Северо-Казахстанской области – 5,

    в Улытауской области – 1.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 373 случая.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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