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    КВИ заболели 86 казахстанцев за сутки

    30 Сентября 2022, 08:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В разрезе регионов:

    в городе Астане-18,

    в Алматы-11,

    в городе Шымкент-1,

    в Акмолинской области-15,

    в Актюбинской области-2,

    в Алматинской области-2,

    в Атырауской области-1,

    в Восточно-Казахстанской области-1,

    в Западно-Казахстанской области-5,

    в Карагандинской области-8,

    в Улытауской области-1,

    в Костанайской области-7,

    в Павлодарской области-1,

    в Северо-Казахстанской области-10,

    в Туркестанской области-3.

    Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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