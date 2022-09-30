КВИ заболели 86 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В разрезе регионов:
в городе Астане-18,
в Алматы-11,
в городе Шымкент-1,
в Акмолинской области-15,
в Актюбинской области-2,
в Алматинской области-2,
в Атырауской области-1,
в Восточно-Казахстанской области-1,
в Западно-Казахстанской области-5,
в Карагандинской области-8,
в Улытауской области-1,
в Костанайской области-7,
в Павлодарской области-1,
в Северо-Казахстанской области-10,
в Туркестанской области-3.
Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.