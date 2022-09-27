КВИ заболели 68 казахстанцев за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Астане – 17,
в городе Алматы – 13,
в Абайской области – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 2,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Жамбылской области – 2,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 3,
в Северо-Казахстанской области – 3,
в Улытауской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 млн 393 тыс. 284 случая.