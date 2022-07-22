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    КВИ протекает тяжело, с поражением нервной системы, у детей в Нур-Султане

    22 Июля 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько детей проходит лечение от КВИ в Нур-Султане и как у них протекает заболевание, сообщила главный внештатный инфекционист столичного управления общественного здравоохранения Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По городу Нур-Султан на сегодня на стационарном лечении в третьей больнице находится 52 ребенка, а также в модульном центре 14 детей. В основном это дети младшего возраста, большинство до пятилетнего возраста. Среди них есть и дети 12-16 лет. То есть это дети, не подлежащие вакцинации», - сказала Сауле Атыгаева, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем она сообщила, как протекает заболевание у детей.

    «Клиника у детей характеризируется такими явлениями как: понос, рвота, поражение нервной системы. Конечно, при поражении нервной системы заболевание проходит тяжело. На сегодня 68 детей болеют КВИ по городу Нур-Султан», - отметила Сауле Атыгаева.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% заболевших со дня последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Здравоохранение Коронавирус в РК
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