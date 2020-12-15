Квартиры получили 30 многодетных семей в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Независимости аким Балхаша Ораз Таурбеков вручил ключи от квартир 30 многодетным семьям. До конца года жильё должны получить ещё 90 очередников. Два 45-квартирных дома почти готовы для сдачи в эксплуатацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стало доброй традицией в конце года вручать ключи от квартир многодетным матерям. Пусть в ваших домах всегда будет светло и уютно!» - поздравил новосёлов глава Балхаша.

«Я мать пятерых детей. Год назад обратилась к акиму города за помощью. Временно мне помогли устроиться в заводское общежитие. И вот спустя год я получила трёхкомнатную квартиру. Спасибо большое!» - поблагодарила счастливая владелица квадратных метров Бахыт Акжан.

Пятиэтажный дом на улице Сейфуллина долгое время был заброшен. Летом этого года местный инвестор приступил к восстановлению здания, адаптируя планировку под многодетные семьи. Пожалуй, это единственный дом в Балхаше, где нет однокомнатных квартир, здесь только двух-, трёх- и четырёхкомнатные. Строители за 5 месяцев восстановили здание. Также были подведены коммуникации.

Фасад дома украсили муралом на тему семьи. Двор благоустроили: отремонтировали корт, поставили скамейки, уложили брусчатку и заасфальтировали дорогу.

Также рядом с домом разбит сквер. Скоро завершится и его благоустройство.