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    Квартиры получили 30 многодетных семей в Балхаше

    15 Декабря 2020, 16:24

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Независимости аким Балхаша Ораз Таурбеков вручил ключи от квартир 30 многодетным семьям. До конца года жильё должны получить ещё 90 очередников. Два 45-квартирных дома почти готовы для сдачи в эксплуатацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стало доброй традицией в конце года вручать ключи от квартир многодетным матерям. Пусть в ваших домах всегда будет светло и уютно!» - поздравил новосёлов глава Балхаша.

    «Я мать пятерых детей. Год назад обратилась к акиму города за помощью. Временно мне помогли устроиться в заводское общежитие. И вот спустя год я получила трёхкомнатную квартиру. Спасибо большое!» - поблагодарила счастливая владелица квадратных метров Бахыт Акжан.

    Пятиэтажный дом на улице Сейфуллина долгое время был заброшен. Летом этого года местный инвестор приступил к восстановлению здания, адаптируя планировку под многодетные семьи. Пожалуй, это единственный дом в Балхаше, где нет однокомнатных квартир, здесь только двух-, трёх- и четырёхкомнатные. Строители за 5 месяцев восстановили здание. Также были подведены коммуникации.

    Фасад дома украсили муралом на тему семьи. Двор благоустроили: отремонтировали корт, поставили скамейки, уложили брусчатку и заасфальтировали дорогу.

    Также рядом с домом разбит сквер. Скоро завершится и его благоустройство.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Жилье День Независимости
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