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    Квартиры получат 120 сирот в Петропавловске

    16 Марта 2022, 14:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году сдадут в эксплуатацию 120 квартир для детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как распределяют квартиры между детьми-сиротами в Петропавловске

    В отделе жилищно-коммунального хозяйства города пояснили механизм распределения жилья, построенного для социально уязвимых слоев населения. К этой категории относятся и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

    «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20% от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. За последние три года было реализовано пять домов. В них категории «дети-сироты» предоставили 108 квартир. В этом году планируется реализация шести 100 квартирных домов. Из них 120 квартир будет предоставлено детям-сиротам», - прокомментировали в горакимате.

    Согласно информации об очередности на получение жилья из государственного жилищного фонда, размещенной на официальном сайте городского акимата, по Петропавловску в очереди состоят 1 774 человека, входящих в категорию «дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Некоторые из них ожидают квартиры с 2007 года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Жилье Общество Петропавловск
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