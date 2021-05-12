Квартиры подарили двум карагандинским семьям в священный месяц Рамазан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В священный месяц Рамазан Карагандинская областная мечеть организовала благотворительные акции для помощи малообеспеченным семьям и социально уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также были розданы корзины с ауызашарами студентам, проживающим в общежитиях, и работникам некоторых предприятий региона. А благотворительный фонд «Зекет» подарил две квартиры нуждающимся в жилье.

«Всего в рамках благотворительных акций, проведённых в священный месяц Рамазан в области, помощь оказана 26 373 семьям, роздано 5,5 тонн продуктов питания. Особую благодарность хотим выразить горожанам, принявшим участие в благом деле», – сказал главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа.

Благотворительный фонд «Зекет» порадовал ауызашарами 13 430 жителей области. Кроме того, во время благотворительного марафона «Караван Рамазана» 12 673 семьи получили продукты питания. Им роздано 3,7 тонны муки, 1,2 тонны чая, 770 литров подсолнечного масла. Также среди малообеспеченных было распределено мясо. Одеждой обеспечено 270 семей.

«Кроме доставки ауызашаров и продуктов питания, в месяц Рамазан в рамках республиканского проекта «Ел үлесі – пәтерге!» мы подарили две квартиры нуждающимся: одну в Темиртау – многодетным и вторую в Жезказгане – для семьи, воспитывающей особенного ребёнка. Проект «Ел үлесі – пәтерге!» основан в 2018 году. За это время в республике жильём обеспечено более 300 семей. Такие добрые дела мы будем продолжать и дальше», – сказал ответственный представитель благотворительного фонда «Зекет» в Карагандинской области Мухит Джаримбетов.