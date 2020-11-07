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    Квартиры подарили 41 многодетной семье Жезказгана

    7 Ноября 2020, 17:51

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане прошло торжественное вручение ключей от квартир сотрудникам предприятий группы «Казахмыс». Программа по предоставлению жилья многодетным работникам проводится в рамках заключённого трёхстороннего меморандума о развитии социальной ответственности бизнеса, подписанного между руководителями ТОО «Казахмыс Холдинг», Министерством труда и социальной защиты населения РК и акиматом Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дарит квартиры многодетным семьям компания «Казахмыс» уже не в первый раз. В 2019 году руководством корпорации было выделено 10 квартир для семей сотрудников, в которых воспитываются от четырёх детей и больше. В этом же году новые 4- и 5-комнатные апартаменты, а также один частный дом уже получили 102 семьи. Всего в 2020-м новоселье отметят 133 семьи работников компании «Казахмыс».

    «Мы для себя поставили задачу в трудные минуты не оставлять наших сотрудников и оказывать всестороннюю поддержку», - отметил директор по развитию ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев.

    Среди счастливых новосёлов - семья Сыздыковых. Глава семейства Куаныш Сыздыков трудится в «Казахмысе» уже 26 лет. Супруги воспитывают пятерых детей.

    «Сказать, что я был удивлён, это ничего не сказать. До этого мы жили у моих родителей, места не хватало. Теперь у нас есть отдельная 4-комнатная квартира со всеми удобствами: с ремонтом, мебелью и техникой. Большое спасибо за такой щедрый подарок!» - поделился эмоциями Куаныш Сыздыков.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Жилье Общество
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