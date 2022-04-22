Квартиры не будут дорожать в ближайшие два месяца в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые застройщики уже начали снижать цены на квартиры. Об этом заявил глава Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается, в целом, ситуации по рынку, она вроде бы выравнивается. То, что курс доллара сейчас более или менее стабилен и пока не идет вверх, это привносит определенный позитив. Мы на сегодняшний день говорим о том, что цена на жилье расти не будет», - сказал Виктор Микрюков в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

Положительная динамика наблюдается и на рынке стройматериалов.

«Стоимость многих строительных материалов корректируется в сторону уменьшения, что не может не радовать. Стоимость жилья у многих застройщиков тоже начала снижаться за счет того, что некоторые риски предвосхитили ожидания и подняли цену немного выше, чем было нужно», - отметил спикер.

По его словам, ожидать подорожания цен на квартиры в ближайшие два месяца не стоит.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается рост количества сделок купли-продажи недвижимости.