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    Квартиры не будут дорожать в ближайшие два месяца в РК

    22 Апреля 2022, 15:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые застройщики уже начали снижать цены на квартиры. Об этом заявил глава Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается, в целом, ситуации по рынку, она вроде бы выравнивается. То, что курс доллара сейчас более или менее стабилен и пока не идет вверх, это привносит определенный позитив. Мы на сегодняшний день говорим о том, что цена на жилье расти не будет», - сказал Виктор Микрюков в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Положительная динамика наблюдается и на рынке стройматериалов.

    «Стоимость многих строительных материалов корректируется в сторону уменьшения, что не может не радовать. Стоимость жилья у многих застройщиков тоже начала снижаться за счет того, что некоторые риски предвосхитили ожидания и подняли цену немного выше, чем было нужно», - отметил спикер.

    По его словам, ожидать подорожания цен на квартиры в ближайшие два месяца не стоит.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается рост количества сделок купли-продажи недвижимости.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Экономика Цены и тарифы Общество
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