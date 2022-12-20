Квартиру в салон эротического массажа превратили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Салон эротического массажа функционировал в многоквартирном доме в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Местом «работы» для 5 жриц любви стала четырехкомнатная квартира в одном из домов микрорайона Самал. «Трудовую дисциплину» контролировала администратор.

«В ходе проверки все работники салона были на рабочих местах. Они – приезжие, потому регистрации в Алматы не имели. К нарушителям миграционного законодательства приняты меры в соответствии со ст.492 КоАП РК. Вместе с тем, к ответственности привлечен и владелец квартиры, который сдал ее в аренду, доподлинно зная, что в ней будет функционировать секс-притон. Действия собственника жилья на языке закона звучат, как предоставление помещения заведомо для занятия проституцией», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.



