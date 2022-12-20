Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Квартиру в салон эротического массажа превратили в Алматы

    20 Декабря 2022, 22:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Салон эротического массажа функционировал в многоквартирном доме в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Местом «работы» для 5 жриц любви стала четырехкомнатная квартира в одном из домов микрорайона Самал. «Трудовую дисциплину» контролировала администратор.

    «В ходе проверки все работники салона были на рабочих местах. Они – приезжие, потому регистрации в Алматы не имели. К нарушителям миграционного законодательства приняты меры в соответствии со ст.492 КоАП РК. Вместе с тем, к ответственности привлечен и владелец квартиры, который сдал ее в аренду, доподлинно зная, что в ней будет функционировать секс-притон. Действия собственника жилья на языке закона звучат, как предоставление помещения заведомо для занятия проституцией», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
    Алматы Борьба с преступностью Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
    18-летний подозреваемый в распространении мефедрона задержан в Таразе
    На 7 лет лишили прав нетрезвого водителя в Жамбылской области
    В 11 квартирных кражах подозревается 30-летний житель Алматинской области
    Популярное
    1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
    2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
    3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
    4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
    5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
    Новости партнеров