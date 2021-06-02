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    Квартиру подарили матери-одиночке в Темиртау

    2 Июня 2021, 15:54

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Харекет» вручил матери-одиночке ключи от двухкомнатной квартиры в Темиртау. Мадина 22 года была в рабстве на зимовке, у неё трое детей, передает МИА «Казинформ».

    «О женщине мы узнали через благотворительный фонд «Кайсар». Он помог ей обрести свободу и год работал с ней. А мы решили подарить Мадине двухкомнатную квартиру в Темиртау. Квартира хорошая, с ремонтом», – рассказала директор фонда по Карагандинской области Актоты Жунусова.

    Сейчас жизнь Мадины и её детей налаживается.

    «Хочу сказать спасибо всем, кто помогает моей семье. Особая благодарность фондам «Харекет» и «Кайсар». Они буквально подняли меня на ноги», – говорит Мадина.

    Напомним, БФ «Харекет» работает уже три года. За это время жильём в республике фонд обеспечил около 500 семей, в том числе в Карагандинской области – более 80 семей. «Харекет» помогает сиротам, многодетным, вдовам, матерям-одиночкам, семьям, воспитывающим особенных детей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Жилье
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