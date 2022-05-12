Квартиру подарили еще одному герою, спасшему девочку от падения с балкона в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Другу Сабита Шонтакбаева Саги Жылкишиеву, который помог спасти девочку от падения с балкона, подарили квартиру в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи Сети писали о том, что награду также заслуживает друг Сабита Шонтакбаева Саги Жылкишиев, который держал за ноги друга. Его сила стала страховочным поясом для Сабита и маленькой девочки.

«Сегодня мне вручили сертификат. Строительство дома еще не завершилось. Даст Аллах, скоро получим ключи от квартиры», - сказал Саги Жылкишиев.

Строительная компания GBG подарила герою двухкомнатную квартиру в жилом комплексе VIEW PARK FAMILY категории комфорт +.

Ранее сообщалось, что висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане.

Обычное утро для Сабита Шонтакбаева превратилось в операцию по спасению человека. Не прошло и 15 дней, как он приехал в столицу, а его уже знает вся страна как настоящего героя.

«Утром вышел из дома на работу. Я живу в восьмом подъезде, а инцидент случился в шестом подъезде дома. Каждый день прохожу мимо. С другом заметили, что начали собираться люди. Сразу же посмотрел на окно и увидел висевшую на восьмом этаже девочку. Поднялись с другом на седьмой этаж. Постучались к соседям, которые живут на седьмом этаже. Благо, они сразу же открыли дверь. Через балкон пролез к маленькой девочке. У меня не было страховочного пояса, поэтому друг держал за ноги. В этот момент ни о чем не думал. Просто хотелось помочь ребенку», - сказал Сабит в ходе телефонной беседы.