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    Квартиру многодетной вдове подарил предприниматель из Балхаша

    26 Октября 2020, 19:25

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Двухкомнатную квартиру в микрорайоне «Конырат» для вдовы Дарины Кагадеевой приобрёл предприниматель по просьбе акима Балхаша Ораза Таурбекова. Бизнесмен занят строительством тепломагистрали в этом же микрорайоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дарина Кагадеева во время прямого эфира с акимом рассказала о своём тяжёлом положении. Ораз Таурбеков нашёл спонсора, готового помочь вдове.

    Вручение ключей состоялось сразу после выписки многодетной мамы из областного роддома. Роды прошли не совсем гладко. Дочь Дарины неделю пролежала в реанимации, борясь за жизнь. В знак того, что в жизни семьи началась светлая полоса, девочку назвали Элина («светлая»).

    Поздравил с новосельем семью аким Балхаша Ораз Таурбеков: «Желаю, чтобы в вашем доме был достаток, уют, всегда было тепло, светло».

    Жительница Балхаша Дарина Кагадеева была на пятом месяце беременности, когда её муж ушёл из жизни. Мать троих сыновей осталась без поддержки и не могла платить аренду за жильё. Четыре месяца женщине помогали волонтёры @qonyrat_qaiyrymdylyq_qory_

    Добровольцы сразу объявили сбор денег. К сожалению, собранной суммы на жильё не хватало. Крышу над головой семья обрела благодаря бизнесмену. Необходимую мебель и бытовую технику собрали силами участливых балхашцев. Часть собранных денег пошла на покрытие кредитов молодой мамы.

    «Ванна, стиральная машина, плита - всё, что есть в квартире, - это помощь неравнодушных людей. Каждый внёс свой посильный вклад. Кроватка для малышки - тоже подарок от горожан. Надеемся, семье здесь будет хорошо и уютно», - говорит волонтёр Анар Адамбекова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Акимат Волонтёрство
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