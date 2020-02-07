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Квартирный вор задержан сотрудниками столичной полиции

7 Февраля 2020 11:20
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Квартирный вор задержан сотрудниками столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции задержан квартирный вор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султан.

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Домушник совершал кражи, путем отжатия пластикового окна, пользуясь отсутствием хозяев в доме. За один день злоумышленник умудрился совершить две кражи из частных домов. Его добычей становились деньги и золотые изделия. Вор похитил деньги в сумме более 600 тысяч тенге и золотые изделия на 3 миллиона тенге, - сообщили в ДП г. Нур-Султан.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими задержан 20-летний житель города, который дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.


С начала года в законодательстве ужесточена ответственность за кражу. Теперь данный вид преступления перешел в категорию тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, и исключает возможность примирения.


Департамент полиции г. Нур-Султан рекомендуют гражданам быть бдительными, применять меры предосторожности, установив в своих жилищах надежные двери и замки, камеры видеонаблюдения и сигнализационную систему.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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