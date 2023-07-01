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    Квартирного вора-гастролера задержали в Шымкенте

    1 Июля 2023, 10:26

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Квартирного вора-гастролера задержали в Шымкенте. Полицейские мегаполиса задержали астанчанина, промышлявшего кражами из жилых помещений. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Домушник ограбил две квартиры в аль-Фарабийском районе города. Хозяева лишились мобильных телефонов и золотых изделий общей стоимостью почти полмиллиона тенге. Парень звонил в домофоны, чтобы узнать есть ли кто дома, или же заходил в подъезды и проверял, открыта ли дверь в квартиру. Затем проникал в жилища и быстро забирал ценные вещи.

    Следствием установлена его причастность к аналогичному факту на территории Алматы.

    Кроме того выяснилось, что подозреваемый был ранее судим также за совершение квартирной кражи. Полицейские отмечают, что он может быть причастен и к другим идентичным преступлениям в Астане, Алматы, Таразе и Шымкенте.

    Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Сотрудники полиции напоминают: не дадут домушникам шанса поживиться вашим имуществом крепкие двери, хорошие замки и внимательность к своим вещам, которые не следует оставлять в легкодоступных местах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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