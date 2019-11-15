Квартирное мошенничество в Актобе: потерпевшие рассказали новые подробности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в суде №2 города Актобе продолжилось заседание по делу о крупном квартирном мошенничестве на общую сумму около 100 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня пострадавшие рассказывали, как за 2-комнатную квартиру в престижном районе отдали 800 тыс. тенге. Мошенница обещала, что квартиры арендные, государственные, и через 3 года они смогут их приватизировать.

Как известно, по данному делу проходит 49 потерпевших по 47 эпизодам. В качестве обвиняемых выступают бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова и руководитель отдела жилищных отношений города Жанаргуль Дуйсекенова. Первая свою вину полностью признала, обвиняя Ж. Дуйсекенову в пособничестве, Ж. Дуйсекенова же отвергает все обвинения, говоря о клевете.

На суде пострадавшие рассказали похожие истории, когда за 2-комнатную квартиру в районе Батыс-2 подозреваемая Г. Нурмуханова взяла у них 800 тыс. тенге для решения вопроса продвижения в очереди или постановки в очередь на госжилье.

«Я мать-одиночка, работаю на рынке. Как-то раз в декабре 2017 года к нам пришла Гуля, которая разносит обеды, и рассказала, что получила жилье по госпрограмме, что есть человек в акимате, который поможет и мне. Я подумала, что это хороший вариант – познакомилась с Гуляим Нурмухановой, которая запросила 800 тыс. тенге за 2-комнатную квартиру в Батыс-2. Сначала я передала 400 тыс. тенге, а потом – еще 400 тыс. Она принесла договор на арендное жилье, который был без подписи. Затем, получив мою подпись, договор забрала. Так она не вернула договор. Потом я заплатила ей еще 50 тыс. тенге, чтобы сменить верхний этаж на нижний. В общем, ущерб составил 850 тыс. тенге. Я требую возместить его с Нурмухановой. С Дуйсекеновой я не знакома», - говорит потерпевшая Светлана Власюк.

Еще одна потерпевшая Индира Кожабергенова про выгодную сделку с госжильем узнала через свою сестру Гульнару, которая работала на рынке. Поверив сестре, она передала Г. Нурмухановой 800 тыс. тенге за 2-комнатную квартиру.

«Я 10 лет жила в общежитии, сейчас живу на квартире. Моя сестра Гульнара сказала, что есть знакомая в акимате, которая поможет получить квартиру по госпрограмме. В январе 2018 года я пришла на рынок к сестре, там познакомилась с Г. Нурмухановой. Первый взнос составил 400 тыс. тенге, через 2 дня – еще 400 тыс. тенге. После этого она обещала принести документы. В феврале 2018 года принесла, но я увидела на договоре подозрительный штамп, потом я ходила по этому адресу, но дома того не нашла.

Эти деньги я взяла у брата. Сейчас мы продолжаем жить в съемном жилье. В Жилстройсбербанке не хватает денег на квартиру. У моего мужа - кредит. Лучше бы я эти 400 тыс. тенге за кредит заплатила. Зарплата маленькая, гаранта не хватает на подтверждение платежеспособности.

Нурмуханова обещала, что квартиры арендные, в месяц будем платить 12 тыс. тенге, а через 3 года ее на меня оформят. Я поверила, потому что познакомилась через сестру», - сетует Индира Кожабергенова.