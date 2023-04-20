Квартирами обеспечили всех пострадавших от взрыва в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Для девяти пострадавших от взрыва семей приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

В ходе рабочей поездки в Жанаозен председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме 17 апреля текущего года и выразил соболезнования от себя лично и от лица компании.

«Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час», - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.

В настоящее время для 9 семей, лишившихся жилья в результате ЧП, в зависимости от численности проживающих КМГ приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.



