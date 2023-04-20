Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Квартирами обеспечили всех пострадавших от взрыва в Жанаозене

    20 Апреля 2023, 14:38

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Для девяти пострадавших от взрыва семей приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

    В ходе рабочей поездки в Жанаозен председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил семьи погибших в результате взрыва в жилом многоквартирном доме 17 апреля текущего года и выразил соболезнования от себя лично и от лица компании.

    «Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению Президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час», - сказал глава КМГ в ходе беседы с родственниками погибших.

    В настоящее время для 9 семей, лишившихся жилья в результате ЧП, в зависимости от численности проживающих КМГ приобрели две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

    Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Происшествия Мангистауская область Регионы Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Ребенка спасли из пожара в Экибастузе
    Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара
    Арсенал оружия прятал у себя дома житель Алматы
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров