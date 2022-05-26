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    Квалификация выпускников вузов и колледжей достаточно низкая – спикер Сената

    26 Мая 2022, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие годы в Казахстане на рынок труда ежегодно будут выходить свыше 300 тыс. молодых людей. В этой связи, важно повышать квалификацию выпускников. Об этом заявил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас ситуация с молодежной безработицей относительно не такая острая ввиду того, что в 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис, рождалось меньше детей. Но с 2000-х годов ситуация поменялась, сейчас идет рост рождаемости. Например, у нас в ближайшие годы будет выходит на рынок труда ежегодно 300-350 тыс. молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. То есть, мы постоянно в ближайшие 20-30 лет будем ощущать это давление. Если в 2003 году родилось 247 тыс. детей, в прошлом году у нас родилось 446 тыс. детей. Уже почти в два раза больше детей рождаются. Через 20 лет они выйдут на рынок труда», - сказал Маулен Ашимбаев во время пленарного заседания Сената.

    По его словам, в ближайшие годы Казахстан столкнется с вызовом относительно того, что молодых людей, которые будут выходить на рынок труда, уже нужно будет обеспечивать работой.

    «Вторая часть проблемы в квалификации молодых людей. Есть исследования специалистов из стран ОЭСР, оценки Всемирного банка, других организаций. Мы видим, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая и они не конкурентоспособные, если открыто говорить с теми же выпускниками из стран ОЭСР. Молодежь, которая завершает вузы, не способна дальше занимать квалифицированные рабочие места. И куда она пойдет? Пойдет на базары, на стройку, пойдет самозанятыми?», - обратился спикер Сената.

    Маулен Ашимбаев указал, что государство должно повышать квалификацию выпускников и молодых казахстанцев, чтобы дальше они могли занимать качественные рабочие места.

    «Я думаю, что при планировании и реализации трудовой и образовательной политики мы должны повышать квалификацию выпускников вузов и колледжей нашей страны, чтобы они занимали качественные рабочие места, а не пополняли ряды самозанятых», - считает М. Ашимбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Сенат Занятость Молодежь Маулен Ашимбаев
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