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    Квалификационные требования к тренерам изменят в Казахстане

    25 Января 2023, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов напомнил о ряде новшеств в спортивной сфере, которые начали действовать с 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 тысяч до 22 тысяч тенге. Также совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Минкультуры.

    По его словам, с 2023 года утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям и до конца года будут разработаны по восьми профессиям.

    «До конца года с учетом международного опыта внесем изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли», - добавил министр.

    Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Минкультуры
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