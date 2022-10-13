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      Президент

    Кувейт стал 28-м государством в СВМДА

    13 Октября 2022, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кувейт выразил в своей заявке намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства- члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые или подписанные в рамках СВМДА. Кувейт отметил, что СВМДА вносит важный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности в Азии. Кувейт подчеркнул свое намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА ее дальнейшему развитию. Председательство полностью поддерживает просьбу Кувейта о членстве в СВМДА», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите.

    Глава государства отметил, согласно регламента СВМДА, статус членства может быть предоставлен после подписания государством-кандидатом двух основополагающих документов СВМДА. Это Декларация о принципах, регулирующая отношения между государствами-членами от 14 сентября 1999 года, и Алматинский акт от 4 июня 2002 года.

    «Хотел бы сообщить, что Кувейт подписал эти два документа 11 октября 2022 года. Поэтому я предлагаю принять проект решения о присоединении СВМДА Кувейта в качестве государства-члена СВМДА. Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается, я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.


    Автор:

    Анеля Касымова

    СВМДА
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