Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ получили статус партнера по диалогу ШОС

ПАНАДЖИ. КАЗИНФОРМ - В Панаджи (Республика Индия) на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Государству Кувейт, Мальдивской Республике, Республике Союз Мьянмы и Объединенным Арабским Эмиратам статуса партнера по диалогу ШОС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ШОС.

«Со стороны ШОС меморандумы подписал Генеральный секретарь Организации Чжан Мин, от имени стран-получателей статуса - Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в Республике Индии Джасем Ибрахим Аль-Наджим, Верховный комиссар Мальдивской Республики в Республике Индии Ибрагим Шахиб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Республике Индии Мо Чжо Аун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Индии Абдульнассер Джамаль Хуссейн Мохаммед Аш-Шаали. Церемония ознаменовала завершение юридических процедур по реализации соответствующего решения, принятого на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Республика Узбекистан) в 2022 году», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно меморандумам, вышеупомянутые страны намерены взаимодействовать в рамках ШОС в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма.

Статус партнера по диалогу дает право принимать участие в профильных мероприятиях в рамках ШОС по приглашению государств-членов.



