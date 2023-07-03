Кусты каннабиса изъяли у сельчанина в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Около 30 кустов каннабиса изъяли у сельчанина полицейские области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где полицейские при координации областной прокуратуры задержали 56-летнего жителя села Карабулак. Мужчина на своем приусадебном участке незаконно возделывал марихуану.

«Выкорчевано 27 кустов наркосодержащих растений. По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». На время расследование подозреваемый сельчанин отпущен под подписку о невыезде», – сообщили в Ескельдинской районной полиции.