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    Кусты каннабиса изъяли у сельчанина в области Жетысу

    3 Июля 2023, 22:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Около 30 кустов каннабиса изъяли у сельчанина полицейские области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где полицейские при координации областной прокуратуры задержали 56-летнего жителя села Карабулак. Мужчина на своем приусадебном участке незаконно возделывал марихуану.

    «Выкорчевано 27 кустов наркосодержащих растений. По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». На время расследование подозреваемый сельчанин отпущен под подписку о невыезде», – сообщили в Ескельдинской районной полиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Жетысуская область
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