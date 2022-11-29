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    Курящую на борту самолета сообщением Астана – Алматы пьяную пассажирку накажут

    29 Ноября 2022, 18:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяную пассажирку, курящую на борту самолета, привлекут к адмответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По прилету авиарейса сообщением Астана – Алматы авиакомпании FlyArystan сотрудникам Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту была передана пассажирка. Инцидент произошел 27 ноября.

    При проверке транспортные полицейские установили 28-летнюю жительницу столицы, которая, будучи в алкогольном опьянении «легкой степени», курила сигарету на борту воздушного судна.

    В отношении правонарушителя стражи порядка составили два административных материала по ч.1 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», по ч.1-2 ст.441 КоАП РК «Потребление табачных изделий на борту воздушного судна» и наложено административное взыскание в виде штрафа 55 МРП (168 465 тг).

    kz :
    Алматы МВД РК
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