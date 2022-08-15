Курултай гунно-тюркских народов прошел в Венгрии

БУГАЦ. КАЗИНФОРМ - В венгерском городе Бугац прошел 7 -й международный Курултай гунно-тюркских народов. В мероприятии приняли участие делегации более 20 стран и народов. На курултае было представлено богатейшее культурно-историческое наследие народов, населявших исторический Туран, занимающий обширные земли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Тюркской академии.

В рамках открытия курултая состоялся форум «Венгрия и Восток».

В мероприятии приняли участие исполнительный директор офиса Организации тюркских государств в Венгрии Янош Ховари, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр, президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры, спорта и информации Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, глава Международного фонда «Мадьяр-Туран», организатор курултая Андраш Биро, известный кыргызский тюрколог Кадыралы Конкобаев, а также ученые, представители интеллигенции братских стран.

Глава академии Д. Кыдырали отметил важность традиционного курултая в Бугаце в этом году для укрепления единства венгерского и тюркских народов. Он подчеркнул вклад Тюркской академии в популяризацию трудов венгерских ученых, ставших основой научной преемственности и культурных связей для всего тюркского мира.

«Венгрия славится именами многих тюркологов по всему миру. Во главе их стоит Арминий Вамбери, один из основателей тюркологии в Европе. Венгерскую тюркологию создали Арминий Вамбери, Андраш Бодроглигети, Дьюла Немет, Янош Экман, Золтан Гомбоч, Дьердь Хазаий, Лайош Лигети, Иштван Конгур Мандоки и другие ученые. Более 16 тыс. книг личного фонда видного представителя венгерской тюркологии И.К.Мандоки хранятся в библиотеке Тюркской академии«, - сказал Д. Кыдырали.

Кроме того, президент академии сообщил об общих учебниках тюркского мира, утвержденных в этом году на заседании Ученого совета министров образования и науки тюркских государств. Д. Кыдырали выступил с предложением касательно преподавания этих дисциплин в школах Венгрии на венгерском языке.

В рамках форума был подписан меморандум о дальнейшем углублении сотрудничества между Международной тюркской академией и Фондом «Мадьяр-Туран».

Д. Кыдырали поблагодарил учредителя курултая Андраша Биро и вручил ему в дар книги, изданные академией.





Фото: twesco.org