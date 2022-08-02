Курсы повышения квалификации учителей-предметников стартовали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовали курсы повышения квалификации учителей-предметников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

​Курсы разработали представители Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» совместно с EdCrunch Academy. Всего 44 программы по 12 предметам. Курсы пройдут более 40 тыс. учителей математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, истории, естествознания, казахского, русского, английского языков и начальных классов из всех регионов страны.

«В день старта курсов к обучению приступили 6603 педагога. Прежде чем начать курсы, учителя проходят диагностическое тестирование на цифровой платформе. Это необходимо для определения их уровня владения предметными знаниями на момент начала курсов. Тестирование помогает выявить потребности педагогов в обучении и оценить эффективность образовательной программы. Будет проанализирован весь процесс обучения от начала курсов до конечного результата занятий. Отметим, результаты теста конфиденциальны и не учитываются при итоговом оценивании», – сообщила председатель правления Национального центра повышения квалификации «Өрлеу»» Министерства просвещения Асель Мухаметжанова.

По итогам прохождения курсов проводятся анализ эффективности обучения для профессионального развития учителей, а также итоговое оценивание полученных ими знаний. Оценивается посещаемость педагогов и их активность во время занятий по таким критериям, как вовлеченность, взаимодействие с другими слушателями в классе/группе, оперативность реагирования и представление новых идей, решений. Затем учителя проходят итоговое тестирование.

Успешное прохождение теста является обязательным условием завершения обучения. Сертификаты получат только те слушатели, которые смогут набрать пороговые баллы по всем элементам.

Как показывает международный опыт, образовательные программы по совершенствованию предметных компетенций позитивно влияют на профессиональное развитие и качество работы педагогов. Также это положительно отражается на качестве образования в целом и знаниях ученика в частности.



