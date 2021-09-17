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    Курсы повышения квалификации прошли заместители командиров воинских частей

    17 Сентября 2021, 23:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы завершились курсы повышения квалификации офицеров воспитательных структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Учебная программа курсов разработана офицерами департамента воспитательной и идеологической работы, профессорско-преподавательским составом факультета военно-гуманитарных наук и факультета «Института повышения квалификации» Национального университета обороны. Она включает темы по планированию, организации и проведению воспитательной и идеологической работы в воинских частях и учреждениях в повседневной деятельности войск, а также алгоритм действий офицеров воспитательных структур при возникновении чрезвычайных ситуаций.

    В программу подготовки заместителей командиров воинских частей по воспитательной и идеологической работе входит изучение программных документов государства.

    Все темы курсовой подготовки рассматриваются в тесной связи с повседневной деятельностью войск, практикой подготовки личного состава.

    Успешно прошедшим обучение офицерам были вручены сертификаты о повышении квалификации.

    Разработан План идеологической работы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. Проект представляет единую систему устойчивых взглядов, идей, установок и приоритетных направлений воспитательной работы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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