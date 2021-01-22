Курсы краткосрочного профобучения стартовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр занятости в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» осуществляет прием заявок с 21 января по 3 февраля текущего года от организаций образования, состоящих в реестре учебных заведений палаты предпринимателей, для участия в краткосрочном профессиональном обучении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Перечень востребованных специальностей для организации краткосрочного профессионального обучения в 2021 году по столице:

1. Дизайнер графических работ (анимация и видеографика, веб-дизайнер)

2. Машинист-крановщик

3. Автомеханик

4. Дизайнер мебели

5. Сборщик мебели (деревянной)

6. Техник-электрик

7. Швея (оператор швея)

8. Парикмахер 9. Инженер-программист (специалист в сфере кибербезопасности) 10. Плотник 11. Маляр-штукатур 12. Кондитер 13. Администратор 14. Агент торговый (риелтор) 15. Пекарь (общий профиль) 16. Менеджер по продукции 17. Помощник воспитателя 18. Кассир торгового зала 19. Сварщик 20. Продавец-кассир (консультант продавец) 21. Воспитатель 22. Повар (общий профиль) 23. Слесарь-сантехник 24. Автоэлектрик 25. Визажист 26. Мастер маникюра 27. SMM-менеджер 28. Портной

По всем вопросам можно обратиться в КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» по адресу: улица Бейбітшілік, 25, БЦ «Өркен», контактные телефоны: 95-44-16, 95-44-24, 8 775 753 4391.