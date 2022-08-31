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    Курсы для управляющих жилыми зданиями проведут в Нур-Султане

    31 Августа 2022, 20:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице 10 и 11 сентября на базе городского Центра жилья совместно с общественным фондом «Бақытты Шаңырақ» проведут курсы для начинающих управляющих жилыми зданиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Знания в сфере жилищных отношений на сегодняшний день являются одним из ключей к развитию грамотного гражданского общества. Вопросы, связанные с управлением жилым фондом, и пути их решений включают в себя познания различных сфер, таких как юриспруденция, финансы, бухгалтерия, IT, психология, менеджмент, ведение документооборота и другие.

    Занятия будут проходить на базе городского Центра жилья. Курс включает в себя 8 часов теории для всех желающих. Дополнительно предусмотрено 40 часов практики для тех, кто пожелает продолжить обучение с целью открытия в последующем своего направления в сфере управления многоквартирными жилыми зданиями.

    Деятельность по управлению жилыми зданиями будет проходить через изучение инструментов и правил по созданию ОСИ. Слушатели узнают, какие документы необходимо подготовить для регистрации, а также, какие обязательные мероприятия нужно проводить на постоянной основе при предоставлении услуг по управлению и содержанию в многоквартирных жилых домах.

    Участники после прохождения 40 часов практики смогут развиваться самостоятельно и создавать для себя дополнительные источники дохода, по удобному графику работы.

    Мероприятие совместно с Центром ОСИ столицы проводится в целях оказания образовательной помощи и поддержки имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, чтобы глубже изучить процессы для открытия своего направления в сфере услуг ЖКХ.

    Фото: Акимат г. Нур-Султан

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Жилье
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