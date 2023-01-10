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    Курсы Coursera будут доступны для 20 тысяч казахстанских студентов

    10 Января 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курсы Coursera станут доступными для 20 000 казахстанских студентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Курсы Coursera будут доступны для 20 000 казахстанских студентов из 25 региональных университетов. В настоящее время 50 приоритетных курсов глобальной образовательной платформы уже доступны на казахском и русском языках, они охватывают такие области, как программирование и цифровизация, математика, физика, маркетинг и другие. Список приоритетных курсов включает программы ведущих университетов США, Европы и Азии», - написал Саясат Нурбек в Facebook.


    Министр добавил, что команда ведомства работает над расширением программы до 600 курсов с локализацией их на казахский язык.

    «Ожидается, что в ближайшие три года 100 000 казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera», - пишет Саясат Нурбек.

    Министр науки и высшего образования также отметил, что студенты из Казахстана, обучающиеся в Stanford University, уже активно используют все возможности платформы.


    «На недавних встречах с ними мне удалось узнать и о впечатлениях зарубежного обучения от будущих специалистов, которые понимают, что внедрение Coursera несет важный практический смысл. Платформа поможет заполнить пробелы в учебных планах и напрямую связать дипломные программы с рынком труда, фактически, давая возможность нашим студентам достичь своих карьерных целей. Проект Coursera станет и мощным сигналом работодателям о навыках выпускников вузов Казахстана», - резюмировал Саясат Нурбек.

    Coursera — это проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов.


    Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera, также есть официальное мобильное приложение для iPhone и Android.


    Фото: facebook.com/sayasat

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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