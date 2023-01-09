Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января

    9 Января 2023, 23:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вместо отмененного поезда Тальго №25/26 сообщением Алматы - Шымкент пассажирам предоставят разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    По сообщению компании, по техническим причинам отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго отправлением со станции Алматы-2 10 января и со станции Шымкент 11 января.

    «Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы 10 января, из Шымкента – 11 января», - проинформировали в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

    В компании заверили, что пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом.

    Ранее из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана наблюдались задержки железнодорожных рейсов. В национальной компании «Қазақстан темір жолы» сообщали, что при задержке поезда свыше трех часов направляется SMS об опоздании поезда и изменении условий проезда. Информационная поддержка по вопросам возврата билетов оказывается по номеру: +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки поезда.

    При задержке поезда более шести часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах.
    КТЖ Алматы Транспорт Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Движение ограничили на участках автодорог в двух областях Казахстана
    Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    Дороги откроют для общественного и дизельного транспорта на республиканских трассах
    Движение ограничили на автодорогах в 13 областях Казахстана
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров