Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Курсанты выполнили штатные стрельбы из танка

    13 Мая 2020, 18:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курсанты четвертого курса Военного института Сухопутных войск в Алматы выполнили упражнения стрельб из танка штатным артиллерийским выстрелом. Занятия проходили на базе учебного центра института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Для меня это знаковое мероприятие, потому что результаты таких занятий наиболее объективно говорят о нашей боевой выучке. Ведь не зря говорят, что тот, кто стрелял штатным снарядом, с полным правом может называться танкистом», – поделился курсант четвертого курса Даутбай Заманбек.

    Упражнения стрельб из танка позволили проверить не только качество приобретенных курсантами теоретических знаний, но и общий уровень готовности курсантов накануне текущих и выпускных экзаменов. С поставленной задачей справились все. Штатные стрельбы курсантами выполнены на оценку «хорошо».

    «В ходе штатной стрельбы наши курсанты показали свои умения в корректировке огня, в ведении разведки целей и решении огневых задач. Мы убедились, что в целом курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Кроме того, для курсантов проведение данных стрельб стало своеобразным психологическим экзаменом на зрелость», – прокомментировал заместитель начальника кафедры огневой подготовки военного института подполковник Аскар Майлыбаев.

    Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки и частью полевой выучки курсантов Военного института Сухопутных войск. Она учит военнослужащих умению вести меткий огонь на все дальности и в быстром темпе. Высокое огневое мастерство достигается в процессе профессиональной подготовки курсантов и совершенствуется в ходе боевого слаживания подразделений.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике