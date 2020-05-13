Курсанты выполнили штатные стрельбы из танка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Курсанты четвертого курса Военного института Сухопутных войск в Алматы выполнили упражнения стрельб из танка штатным артиллерийским выстрелом. Занятия проходили на базе учебного центра института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Для меня это знаковое мероприятие, потому что результаты таких занятий наиболее объективно говорят о нашей боевой выучке. Ведь не зря говорят, что тот, кто стрелял штатным снарядом, с полным правом может называться танкистом», – поделился курсант четвертого курса Даутбай Заманбек.

Упражнения стрельб из танка позволили проверить не только качество приобретенных курсантами теоретических знаний, но и общий уровень готовности курсантов накануне текущих и выпускных экзаменов. С поставленной задачей справились все. Штатные стрельбы курсантами выполнены на оценку «хорошо».

«В ходе штатной стрельбы наши курсанты показали свои умения в корректировке огня, в ведении разведки целей и решении огневых задач. Мы убедились, что в целом курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Кроме того, для курсантов проведение данных стрельб стало своеобразным психологическим экзаменом на зрелость», – прокомментировал заместитель начальника кафедры огневой подготовки военного института подполковник Аскар Майлыбаев.

Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки и частью полевой выучки курсантов Военного института Сухопутных войск. Она учит военнослужащих умению вести меткий огонь на все дальности и в быстром темпе. Высокое огневое мастерство достигается в процессе профессиональной подготовки курсантов и совершенствуется в ходе боевого слаживания подразделений.