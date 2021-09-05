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    Курсанты  Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи приняли присягу

    5 Сентября 2021, 04:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В торжественной обстановке первокурсники единственного в Средней Азии военно-инженерного института присягнули на верность Родине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В этом году из разных регионов нашей страны в военный институт были зачислены более 140 абитуриентов. В течение месяца курсанты успешно прошли курс молодого бойца.

    Поздравляя первокурсников, начальник института генерал-майор Аскар Мустабеков подчеркнул, что верность Военной присяге заключается в добросовестном выполнении своих обязанностей перед народом, Президентом, Конституцией. Напутственные слова также произнес ветеран Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Мубарак Орынбеков.

    Торжественное мероприятие, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, состоялось без приглашения родных и близких. Специально для них была организована online-трансляция.

    Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан располагает современной учебно-материальной базой и хорошими жилищно-бытовыми условиями. Здесь сосредоточен высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, обладающий большим опытом как службы в войсках, так и педагогической деятельности. Учебные аудитории и лаборатории оснащены различными радиотехническими стендами, компьютерной техникой, симуляторами и тренажерными комплексами. Практические занятия на военной технике с курсантами проводятся в учебном центре института.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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