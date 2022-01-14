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    Курсанты патрулируют улицы вместе с полицией в Кокшетау

    14 Января 2022, 12:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 150 курсантов и 43 офицера патрулируют улицы в ночное время вместе с сотрудниками полиции в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, с 6 января курсанты академии посменно выходят на патрулирование улиц каждый день с 21:30 до трех часов ночи. В общей сложности около 150 курсантов и 43 офицера стали в один строй вместе с сотрудниками полиции.

    «Предотвращение, спасение, помощь. Так звучит девиз курсантов, обучающихся в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан. Будущие спасатели и офицеры данного вуза задействованы в охране общественного порядка на период режима чрезвычайного положения в городе Кокшетау», - поделилась пресс-секретарь группы по связям с общественностью Академии Айгуль Узекова.

    «Тех, кто не соблюдает режим ЧП, мы отправляем на участки. Наша цель – повысить уровень безопасности в городе, чтобы население чувствовало, что у нас все под контролем. При любой опасности мы должны быть впереди. Мы давали присягу верности Родине. Поэтому защищать народ – это наш долг», - поделился курсант четвертого курса Темирлан Копобаев.

    Напомним, что, кроме личного состава Академии, в ночные рейды также выходят спортсмены, депутаты, волонтеры.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Безопасность Общество ЧП-2022
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