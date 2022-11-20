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    Курсанты и военнослужащие проголосовали в стенах военного института Сил воздушной обороны в Актобе

    20 Ноября 2022, 13:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 1800 человек приняли участие во внеочередных выборах Президента РК в стенах Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского союза Талгата Бегельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательным правом воспользовались около 600 офицеров и военнослужащих по контракту, около 200 гражданского персонала и более 300 курсантов. Не остались в стороне от такого значимого события и члены семей военнослужащих, которые проголосовали на участках по месту жительства.

    Участие в выборах Президента РК стало значимым событием для будущих офицеров-авиаторов. На сегодня активность молодежи растет и непосредственное участие их в этих процессах с каждым годом приобретает осознанный характер.

    Каждый курсант ВИСВО знает и понимает, что от их голоса зависит будущее Казахстана, а значит и их будущее. Вот почему они одними из первых пришли на избирательный участок.

    Впервые в выборах Президента на участке №72 в средней школе №1 по месту жительства проголосовал курсант ВИСВО Санжар Нуриахмет.

    «Я впервые принимаю участие в выборах Президента нашей страны, для меня гордость быть причастным к политическим процессам внутри страны, зная, что от моего выбора зависит не только мое будущее, но и будущее всей нашей страны», - отметил курсант 1-го курса Санжар Нуриахмет.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Президентские выборы - 2022
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